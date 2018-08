Conosce giovane in un sito d'incontri Lo invita a casa e lui lo deruba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - L’incontro hot finisce con il furto di un pezzo di valore di Swarovski: il giovane amante romeno ruba in casa di un civitanovese, conosciuto in un sito internet dedicato proprio agli incontri. Tutto è cominciato la sera del 10 agosto quando i due uomini, un romeno di 26 anni e un civitanovese di 56 anni, si sono dati appuntamento nella casa di quest’ultimo per trascorrere la nottata delle stelle cadenti insieme. I due si erano conosciuti poco prima attraverso una chat di incontri, avevano iniziato a parlare e poi si erano messi d’accordo via chat per un appuntamento nella casa del civitanovese. Doveva essere un incontro di piacere ma la storia ha preso tutta un’altra piega e si è trasformata poco dopo in una disavventura per il cinquantaseienne. Approfittando di un momento di distrazione del padrone di casa, ad un certo punto della serata, il giovane rumeno ha rubato una chitarra decorata con cristalli Swarovski, che il cinquantaseienne teneva gelosamente custodita in una teca di vetro, e sulla quale il giovane amante aveva evidentemente messo gli occhi già da un po’. Ha aperto la teca, ha preso il soprammobile che riproduceva una chitarra e se ne è andato via, abbandonando il suo amante ben più maturo di lui e lasciandolo solo. Pochi minuti dopo il civitanovese si è accorto che dalla teca mancava la sua preziosa chitarra. I carabinieri hanno denunciato il romeno.