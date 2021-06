Cinghiale a spasso in piena notte sul lungomare vicino agli chalet. Allontanato tra video e foto

CIVITANOVA - A passeggio di notte sul lungomare. Questa volta non sono i turisti ma un cinghiale avvistato l’altro ieri attorno alla mezzanotte davanti allo chalet Calamaretto. Subito è stato dato l’allarme, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, mentre l’animale è stato visto aggirarsi nell’area verde dell’ex fiera. Per fortuna non ha mostrato alcun segno di nervosismo nonostante il traffico di auto e la presenza di persone che hanno preso pure a fotografarlo e riprenderlo. L’animale non è stato catturato, ma con grande cautela è stato dirottato verso sud oltre gli stabilimenti balneari dove ha guadagnato prima la spiaggia e poi la campagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA