CIVITANOVA - In fiamme il camper, civitanovese di 55 anni ustionato al volto e alle braccia. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Si trovava sul lungomare Sud di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, a bordo del suo camper quando è scoppiato l’incendio.

L’episodio è avvenuto la notte di Pasqua. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il camper dell’uomo è andato in fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo.

A rendere ancora più impegnative le operazioni di spegnimento anche la presenza a bordo del camper di due bombole di Gpl, che sono rimaste solo danneggiate del calore delle fiamme. L’autista del camper, un civitanovese, è rimasto ustionato al volto e alle braccia. L’uomo è stato soccorso sul posto dal personale sanitario della Croce Rossa di Notaresco e, dopo le prime cure, è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale di Giulianova.

Considerata la gravità l’uomo è stato trasferito in un reparto specializzato dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Ora il civitanovese si trova ricoverato la prognosi è riservata. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, per chiarire le cause del rogo, come si diceva, sono intervenuti anche i carabinieri di Roseto.