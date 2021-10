Luminarie a carico del Comune, stanziati 90mila euro: saranno ampliate le zone illuminate in centro e nel borgo della città alta

CIVITANOVA - Luminarie, per quello che si spera essere il Natale post lockdown il Comune si farà carico di tutte le spese. Nessun contributo chiesto ai commercianti. Inoltre, presentato un progetto, messo a gara, che prevede diverse novità. La prima è l’illuminazione all’ingresso della città. Chi arriva dalla superstrada e da sud si troverà via Aldo Moro con una veste completamente luminosa. «Sarà il nostro benvenuto – dice il sindaco Ciarapica – valorizzeremo le nuove piantumazioni lungo la via».



Ampliamento delle aree illuminate anche a Civitanova Alta, di cui si valorizzerà lo skyline. Ad esempio, illuminata la torre dell’acquedotto. Infine ci saranno tre zone che ospiteranno installazioni artistiche: sono il Varco sul mare, piazza Conchiglia (apprezzatissima la renna di Babbo Natale dell’anno scorso, fin quando è stato possibile uscire) e piazza della Libertà a Civitanova Alta. Un investimento complessivo da 90mila euro. Cinque le ditte invitate a presentare un progetto artistico con preventivo entro giovedì 4 novembre. Una commissione valuterà la proposta dal punto di vista scenografico e da quello economico. Le luminarie interesseranno queste zone: palazzo comunale, piazza XX Settembre (albero compreso), vialetti e giardini; Lido Cluana (stella cometa su una palazzina Liberty), via Moro, porzioni di viale Vittorio Veneto e Matteotti, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto I, corso Dalmazia, via Duca degli Abruzzi, via Trento, via Regina Elena e via Indipendenza.



A Civitanova Alta saranno addobbate piazza della Libertà, corso Annibal Caro, via Minniti, piazza e via Corridoni, via Oberdan, Roma e del Girone. «Abbiamo investito nelle luminarie – conclude il sindaco – per rendere più attraente la città e favorire le attività commerciali. Speriamo in un Natale aperto, pur con le attenzioni necessarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA