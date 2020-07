Lascia la mano della mamma e corre in mezzo alla strada, un'auto lo travolge: momenti di panico per un bimbo di tre anni

CIVITANOVA MARCHE - Momenti di terrore quelli vissuti intorno a mezzogiorno sul lungomare sud di Civitanova Marche, Un bambino di soli tre anni è sfuggito alla mano della mamma ed è stato investito da un'auto in transito. Il piccolo - di nazionalità svizzera - si trovava con la mamma quando è corso in mezzo alla strada mentre sopraggiungeva l'auto di una donna di 50 anni che lo ha centrato.

Il piccolo è volato a terra battendo la testa ma è sempre rimasto cosciente. Secondo i primi riscontri le sue condizioni non sarebbero preoccupati ma per sicurezza ii personale medico ha allertato l’eliambulanza con Icaro che è atterrato nello spiazzo sud di via Aldo Moro e ha portato il piccolo all'ospedale Salesi di Ancona.

