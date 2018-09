Gira nuda, canta, balla e aggredisce gli agenti: finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Per buona parte della serata di lunedì ha girato praticamente nuda in città, poi ha dato in escandescenze al Pronto Soccorso dove era stata accompagnata, quindi è scappata, è tornata in centro questa mattina è ha dato ancora spettacolo: alla fine è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale cittadino. Protagonista una ragazza di origini rumene di 26 anni. Ha la residenza in Emilia e alle domande che le sono state rivolte da medici e tutori delle forze dell'ordine, ha risposto di essere una ballerina. Ma non è chiaro cosa l'abbia portata in città ed, eventualmente, in quali locali della zona stia lavorando. La seconda volta che è stata fermata ha anche aggredito gli agenti. Ora è in cura al nosocomio.