CIVITANOVA - «Giochi rotti ai giardini Anna Frank, così i bambini si fanno male». L’allarme arriva da una mamma e fa riferimento all’area verde destinata ai giochi per bambini inaugurata lo scorso 25 aprile «ed è già nel degrado» dice la civitanovese che racconta la disavventura capitata al suo bambino e chiede più controlli da parte del Comune.

«Mercoledì scorso, mio figlio di otto anni si trovava ai giardini con la baby sitter quando un altro bimbo più piccolo ha raccolto da terra una corda che si era staccata da un gioco e l’ha lanciata. L’estremità di ferro arrugginita ha colpito il viso di mio figlio sotto l’occhio. Chiaro che la colpa non è del bambino che ha lanciato la corda - ci tiene a precisare la donna -, ho addirittura parlato con la sua mamma che era molto dispiaciuta e sono consapevole che tra piccoli queste cose possono accadere. La mia indignazione riguarda la poca cura del parco inaugurato poche settimane fa. Le corde si staccano dai giochi e hanno i ferri arrugginiti, il gioco dei pompieri è completamente rotto. Dove sono i controlli?».



La donna, mercoledì sera, dopo essere rientrata a casa dal lavoro, ha accompagnato suo figlio dalla guardia medica per la ferita riportata. «Si è trattato di una abrasione - dice -, ma se quel pezzo di ferro gli fosse arrivato nell’occhio sarebbe stata una tragedia. Ora mi auguro che non resti la cicatrice. A parte questo, però, la cosa grave è che il giorno dopo mi sono di nuovo recata ai giardini e la corda era ancora lì. Ed è questo che mi ha fatto arrabbiare. Non posso essere io a togliere o buttare un bene che è del Comune. Ho chiamato i vigili e devo dire che in poco tempo hanno fatto intervenire un operaio del Comune. Però non è possibile che in quel parco, inaugurato qualche settimana fa, non ci siano manutenzione né controlli. Proprio perché è nuovo ci si aspetta di poterlo frequentare tranquillamente». La donna ha diffuso la foto della corda per spiegare l’entità delle conseguenze che potevano verificarsi qualora il ferro fosse finito nell’occhio del bambino. «E domani (oggi, ndr) andrò a mostrarla al sindaco».