Civitanova, ladri démodé: rubano libri e poi rivendevano tutto sul web. Intera famiglia nei guai

CIVITANOVA - Un'intera famiglia con il "vizio" del furto, in particolare di libri che poi finivano in vendita sul web: tre denunciati dalla Polizia per una serie di colpi negli scaffali delle librerie.

Monte Urano, ragazza contesa, il chiarimento in realtà è una trappola: due denunciati per il pestaggio

Erano stati diversi gli episodi segnalati dalle librerie di Civitanova, fino a quando è scattata una perquisizione domiciliare da parte dei poliziotti del Commissariato di Civitanova, insieme a quelli della Squadra Mobile di Fermo, a seguito dell'attività investigativa e di una ricostruzione meticolosa dei fatti. E gli agenti hanno fatto centro: sequestrati 30 libri e tre denunciati, tutti italiani e dello stesso nucleo familiare, per furto aggravato e ricettazione. Secondo l'accusa i tre, approfiitando dei momenti di particolare affollamento, sottrevano i libri dagli scaffali, per poi mettrli in vendita su internet.