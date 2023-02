Monte Urano, ragazza contesa, il chiarimento in realtà è una trappola: due denunciati per il pestaggio

MONTE URANO - Ragazza contesa, chiede al rivale un chiarimento ma è una trappola: denunciati dai carabinieri due uomini accusati di aver selvaggiamente pestato la vittima, causandogli 40 giorni di prognosi per varie fratture e lesioni.

Si tratta di un bulgaro, già noto per altri precedenti ,e un residente di Monte Urano, anch’egli noto per pregresse vicende con la giustizia. I due sono stati riconosciuti e identificati quali autori del pestaggio avvenuto alla fine dello scorso mese di gennaio. Quando, per motivi riconducibili a sentimenti di gelosia per la comune frequentazione di una giovane donna, gli aggressori con un pretesto avevano attirato la vittima per un chiarimento passando poi all’aggressione fisica. Il malcapitato era stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso, da dove veniva dimesso con una prognosi di 40 giorni per varie fratture e traumi.