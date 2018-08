Festa di Ferragosto a base di alcol ragazzina rischia il coma etilico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Festa tra giovanissimi a base di alcol, soccorsa una sedicenne che aveva alzato troppo il gomito. È successo questa notte, intorno all'una, quando i soccorritori del 118 e della Croce Verde sono intervenuti in una casa privata di Santa Maria Apparente, dove era in corso una festa tra ragazzi, di cui molti minorenni. Fortunatamente la ragazza si è ripresa quasi subito, anche se ha superato il limite di pericolo. L'alcol ai minori resta un'emergenza che non conosce confini geografici o distinzioni sociali