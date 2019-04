Esce di strada e resta con l'auto in bilico sulla scarpata: all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Perde il controllo della macchina, si schianta contro un new jersey e resta in bilico a cinque metri circa di altezza. Non vola di sotto soltanto per pochi centimetri. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30, lungo la strada provinciale che da San Marone va verso Civitanova Alta. Il conducente della macchina, una Lancia Ypsilon, avrebbe fatto tutto da solo secondo una prima ricostruzione. Procedeva lungo la strada quando si è scontrato con il massetto in cemento che costeggia la carreggiata ed è rimasto in bilico, con le gomme posteriori della macchina sospese a circa cinque metri di altezza. È stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale da una ambulanza per accertamenti sulle sue condizioni che, almeno in prima battuta, non sarebbero particolarmente gravi.