CIVITANOVA Alla mensa aziendale di Eli si preparano i piatti con i prodotti coltivati nei campi locali della famiglia Croceri, la stessa che gestisce il calzaturificio. Il concetto di filiera corta viene applicato alla mensa. La Croceri Farm gestisce e coltiva 50 ettari di terra. I prodotti che ricava vengono utilizzati dalla Eli Food, la società che gestisce la mensa aziendale del calzaturificio Eli. Con 3 euro, i circa 100 dipendenti dell’azienda civitanovese possono consumare il pranzo durante la pausa, degustando prodotti a chilometro zero.





«Cerchiamo costantemente di migliorare il welfare per i dipendenti», commenta Maurizio Croceri, ceo di Eli, l’azienda che produce e distribuisce le calzature donna, uomo e bambino col marchio Liu Jo. Fondata nel 2016 da Marco Marchi e Maurizio Croceri, e che fa capo a Eih-Eccellenze Italiane Holding, l’azienda civitanovese chiuderà il 2023 superando i 90 milioni di euro di fatturato. Con l’obiettivo di abbattere il muro dei 100 milioni l’anno prossimo. «Le aziende che hanno la mensa interna solitamente la gestiscono con un servizio in appalto. Noi preferiamo gestirla internamente. Questo potenzia il welfare, grazie al quale riusciamo ad essere competitivi sul mercato del lavoro e quindi ad essere più attrattivi verso i giovani talenti. Infatti, nelle prossime settimane assumeremo 5 persone che hanno esperienze nelle griffe e in aziende molto prestigiose», rileva lo stesso Croceri. Che poi prosegue: «Motivazione e professionalità sono i due requisiti che deve avere un giovane per essere assunto. Se non ha le competenze, non è importante. Le apprenderà presto grazie a queste due qualità. E non è semplice trovarle nella stessa persona», spiega Croceri.

Caccia ai talenti

Tra l’altro anche la Eli Factory, il calzaturificio con sede a Montegranaro che produce per brand di proprietà (Enterprise Japan) e per altri marchi, e controllato al 100% da Eli, è sempre a caccia di talenti da inserire nell’organico. Flessibilità è la parola chiave di Maurizio Croceri: «In un contesto economico e in un mercato che cambiano sempre più rapidamente, anche tu devi essere capace di rispondere rapidamente ai cambiamenti. Il nostro mantra è pensare che “dopo tre stagioni non ci sei più” se non innovi, non sei flessibile», conclude lo stesso imprenditore che annuncia un importante campagna pubblicitaria durante il Festival di Sanremo 2024.