Duecento persone e musica a tutto volume nello chalet trasformato in discoteca: attività sospesa

CIVITANOVA - Uno chalet trasformato in discoteca. Scattano multa e denuncia per il gestore, e sospensione dell'attività. L’operazione è stata condotta dagli agenti della polizia municipale, guidati dalla comandante Daniela Cammertoni. Dopo una serie di indagini, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo in borghese all’interno della struttura, che si trova sul lungomare Sud di Civitanova, in zona stadio. Il blitz nella notte tra sabato e domenica quando nello stabilimento sono state trovate più di 200 persone che ballavano sulla musica di un dj con tanto di consolle. L'attività è stata sospesa.