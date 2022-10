CIVITANOVA - La campagna vaccinale anticovid proseguirà con le solite modalità anche nel mese di novembre. Non sono arrivate nuove disposizioni dal nuovo governo né dalla Regione. È invece l’Area vasta 3 che ha inviato una formale richiesta proprio alla Regione per avere a disposizione le apparecchiature del Covid Hospital di Civitanova, chiuso il 30 giugno del 2021.

Il punto

A fare il punto della situazione è la direttrice di Area Vasta 3 Daniela Corsi. Per quanto riguarda il Covid center ricavato all’ente fiera di Civitanova, ormai da 16 mesi i macchinari e i letti sono inutilizzati. «Abbiamo sollecitato una risposta sul futuro del Covid Hospital – ha detto Corsi – da parte nostra chiediamo il nulla osta alla regione per poter utilizzare le attrezzature mediche. Parliamo di ventilatori, monitor e altro che sarebbero utilissimi nei nostri ospedali, non solo per il covid. Una strumentazione importante e costosa che al momento non è a disposizione della popolazione». Dunque la direttrice dell’Av3, alla luce del fatto che è passato già un autunno e un inverno senza la necessità del Covid Hospital, ritiene che le apparecchiature non debbano essere lasciate nell’edificio fieristico. In questa fase della pandemia si continua a puntare sulla vaccinazione, che ha contribuito non poco a liberare dalla pressione gli ospedali e a rendere inutili i Covid center.

Il calendario

Stilato il calendario negli Hub della provincia per il mese di novembre. Ci saranno un paio di novità. «In primis – spiega ancora Corsi – nella prima settimana del mese sarà chiuso il punto vaccinale di Macerata. Questo perché dovrà essere effettuato il trasferimento in altra sede, sempre a Piediripa. Si utilizzeranno gli spazi di un edificio davanti al Palazzo della Provincia, in via Velluti al civico 122. Il trasferimento delle attrezzature dall’attuale sede di via Annibali sarà effettuato nei prossimi giorni. Per le prenotazioni bisogna sempre far riferimento al sito della regione, con le medesime modalità. A disposizione ci sono i vaccini aggiornati. Inoltre sarà possibile, per chi ne fa richiesta, avere anche il vaccino anti influenzale. Dunque con un unico appuntamento si possono fare entrambe i vaccini». Nel nuovo calendario, diminuiscono le giornate in cui è possibile vaccinarsi. Non ci sarà più un’apertura di sabato. Questi i giorni e gli orari nel mese di novembre: a Civitanova (via Gobetti, zona industriale), apertura ogni martedì e venerdì dalle 9 alle 13; a Macerata (Piediripa, via Velluti), aperture il lunedì e il mercoledì, sempre dalle 9 alle 13 (a partire da lunedì 7 novembre); il giovedì aperture alternate a Camerino (Vallicelle, il 3 e il 17 novembre) e a Matelica (ex Motel Agip, il 10 e il 24 novembre), sempre dalle 9 alle 13. Sul sito della regione Marche tutte le informazioni su come effettuare le prenotazioni per le quarte e le quinte dosi.