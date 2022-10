Choc a Montefano, un giovane di 24 anni trovato morto impiccato

MONTEFANO - Choc nel pomeriggio di oggi a Montefano. Un giovane di 24 anni residente in città si è tolto la vita impiccandosi in campagna. Nelle vicinanze è stata trovata anche la moto con cui è verosimilmente arrivato sul posto.

Gli accertamenti

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montefano per gli accertamenti di rito e i sanitari del 118 che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. L'allarme è scattato verso le 16 da un passante. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli di quanto accaduto né cosa possa aver spinto il ragazzo a compiere questo tragico gesto.