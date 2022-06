Un uomo di 57 anni si uccide impiccandosi dalla finestra della mansarda

PORTO RECANATI – Lascia un biglietto e si toglie la vita impiccandosi dalla finestra della mansarda. La vittima è un uomo di 57 anni, che viveva da solo. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa. Il cinquantasettenne si è tolto la vita dopo aver scritto un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Aveva dei problemi di salute. Non era sposato e viveva da solo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Inutili i soccorso, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 17:14

