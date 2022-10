1. Quanto devono restare in isolamento i positivi a Sars-Cov-2?

Da un minimo di 5 giorni (per gli asintomatici, ma con d’uscita tampone negativo) a un massimo di 14, anche senza test d’uscita. Dall’inizio di settembre il ministero della Salute ha accorciato i periodi di quarantena per i casi positivi aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi positivi. Altri Paesi hanno abolito questa restrizione, nell’attuale Governo è in corso una riflessione.