Arriva il circo in città, ma la foto dell'elefante nel parcheggio scatena la polemica

CIVITANOVA - Sul web lo spettacolo del circo Maya Orfei, in programma da domani fino al 23 febbraio nel piazzale antistante allo stadio comunale, viene descritto come una grande festa, con una locandina accattivante che riporta i protagonisti del celebre film per bambini Madagascar.

LEGGI ANCHE:

Ancona, si fingono turiste per prostituirsi nel B&B: scoperte dai poliziotti in borghese

Fermo, prende a sassate la roulotte, il proprietario scende con la mannaia: lite choc in strada

Ma l’arrivo del circo in città ha scatenato molte proteste sui social, dove sono apparse foto nelle quali si vede un elefante che gironzola sul piazzale, a pochi metri dal via vai di macchine e dall’inquinamento. Un fatto che ha riacceso le polemiche sulla situazione degli animali in cattività, che già si erano verificate in altre occasioni. Su Fb sono intervenute tante persone sensibili alla causa animalista. C’è chi invita alla mobilitazione, chi parla di inciviltà e se la prende col Comune, ricordando che molte città hanno adottato provvedimenti per vietare spettacoli con animali. Qualcuno suggerisce anche di avviare petizioni, affinché Civitanova non ospiti più questi eventi. Oltre all’elefante il circo Maya possiede tigri, cammelli, leoni, una giraffa e un ippopotamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA