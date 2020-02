Fermo, prende a sassate la roulotte, il proprietario scende con la mannaia: lite choc in strada

FERMO – Prima le sassate contro la roulotte, poi una veemente discussione, infine una mannaia sfoderata per convincere il rivale a calmarsi. E’ stata una mattinata rocambolesca in via Mannocchi Tornabuoni a Fermo. Il caos a metà mattinata, intorno alle 10, quando alcuni passanti hanno allertato la polizia. Un uomo, residente a poche centinaia di metri di distanza, stava scagliando delle pietre contro un caravan a lato della strada.

Il clima si è fatto infuocato, quando la persona che vive nel rimorchio, è scesa per intimare di sospendere subito il lancio di oggetti. Ma le parole non sono bastate. Uno dei sassi ha colpito il proprietario della roulotte ad una mano. A quel punto, quest’ultimo è rientrato, per poi uscire nuovamente qualche istante più tardi, armato di una grossa mannaia. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate gli agenti della questura di Fermo, che hanno provvisoriamente bloccato la strada e sono riusciti a placare gli animi e a ricostruire l’accaduto. I protagonisti dell’alterco si conoscono bene, l’episodio potrà avere strascichi giudiziari per entrambi.

