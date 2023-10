Più di un chilo di droga nell'abitazione di un giovane incensurato

CIVITANOVA MARCHE - I poliziotti del Commissariato di Civitanova Marche, hanno dato corso ad una perquisizione delegata dalla Procura di Macerata, volta alla ricerca di dispositivi informatici, utilizzati al fine di commettere reati. Nel corso di questa operazione gli investigatori, visti alcuni elementi che lasciavanoi pensarea l fatto che l'uomo utilizzasse stupefacenti, procedevano ad una accurata ulteriore perquisizione.

E la stessa dava modo di rinvenire, occultati all'interno dell'abitazione un giovane incensurato della provincia di Macerata 1 kg e 200 gr di cannabinoidi, tra marjuana e hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente in dosi.

L'attività, condotta anche grazie al supporto dell'Unita cinofila della Compagnia Guardia di Finanza di Civitanova Marche, portava inoltre al rinvenimento di un involucro sottovuoto contenente 6000 euro in contanti.

Per questi motivi l'uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.