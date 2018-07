Centro commerciale chiuso: restano "prigionieri" e chiamano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - In trappola dentro il centro commerciale. Una storia degna del copione di un film che, però, ieri mattina è successa davvero per qualche momento ha destato allarme. Protagonisti, loro malgrado, di quanto accaduto sono stati due anziani, che ieri mattina avevano deciso di recarsi a fare acquisti nel centro commerciale Mercatone Uno. L’allarme è scattato intorno alle 13.15 quando il punto commerciale che si trova nella zona commerciale di Santa Maria Apparente ha chiuso per la pausa pranzo. Quando i due hanno capito che cosa era successo hanno chiamato subito, e saggiamente, i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli. I militari dell’Arma li hanno tranquillizzati mentre, nel frattempo, hanno rintracciato l’istituto di vigilanza privata. Da qui è stato inviato sul posto il personale con le chiavi per sbloccare le porte di ingresso e di uscita del centro commerciale.