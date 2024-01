SENIGALLIA Choc ieri pomeriggio a Cesano, dove un uomo si è accasciato ed è morto poco dopo, colto da un malore. La vittima, un 59enne residente a Cerreto d’Esi, è stata vista da alcuni testimoni cadere a terra all’improvviso mentre passeggiava. Stava percorrendo il camminamento a ridosso della foce del fiume Cesano, che conduce al canneto. E’ successo vicino al centro commerciale Il Maestrale che ieri, come ogni sabato pomeriggio, era gremito di gente.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Lucio e Licia legati fino all’ultimo: i gemelli di Corinaldo muoiono lo stesso giorno IL SALVATAGGIO Ancona, trovata e recuperata nei pressi della stazione: si era allontanata dalla sua casa di Mantova

I testimoni

Il viavai di clienti che parcheggiavano o tornavano a riprendere il veicolo, dopo aver fatto la spesa, ha permesso di lanciare l’allarme tempestivamente. Purtroppo, non è stato sufficiente. La sua presenza ha attirato l’attenzione perché sembrava muoversi con affanno, come se non si sentisse bene e, proprio mentre lo osservavano, l’hanno visto crollare a terra. Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti. Hanno quindi chiamato subito i soccorsi. Alle 15.30 è stato allertato il 112, numero unico per le emergenze, che ha inviato un’ambulanza. Il personale sanitario, prontamente intervenuto, ha iniziato le operazioni di rianimazione cardiopolmonare durate anche oltre il tempo previsto ma, nonostante tutti gli sforzi, l’uomo non si è ripreso. Non ce l’ha fatta e ne è stato dichiarato il decesso. Sul posto è arrivato anche il personale della Polizia locale per gli atti di competenza. Come da prassi è stata avvisata la procura, che ha autorizzato la rimozione senza disporre indagini o accertamenti. La salma è stata restituita ai familiari, nel frattempo informati della tragedia che si era appena consumata.

A causare il decesso è stato il malore che ha colpito l’uomo, come accertato dal medico. Cause, quindi, naturali. Una disgrazia che sarebbe potuta accadere ovunque. L’area è stata delimitata dai vigili urbani durante i disperati tentativi di rianimazione e fino alla rimozione del cadavere, per evitare che si avvicinassero i curiosi in cerca di dettagli sull’accaduto.