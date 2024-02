FABRIANO Si aggirava di sabato pomeriggio all’interno di un centro commerciale con una pistola infilata nella cintola dei pantaloni. Per lui ora è scattata ora la punizione del questore Cesare Capocasa: con il Daspo firmato ieri, all’uomo - un 52enne dell’est Europa ma residente a Fabriano da diverso tempo, disoccupato, già noto per precedenti legati ai reati contro il patrimonio – è stato vietato l’accesso al centro commerciale dove ha seminato il panico e non potrà neppure stazionare nelle sue vicinanze per un anno. La violazione del dispositivo gli comporterà una pena detentiva da 1 a 3 anni, oltre a una sanzione da 10mila a 40mila euro.

I fatti

L’episodio era avvenuto al noto centro commerciale “Il Gentile”, in un sabato pomeriggio di spese e shopping con i negozi pieni di persone. In diversi hanno notato quell’uomo che si aggirava all’interno del centro commerciale con il calcio di una pistola che spuntava da sotto il giubbotto. L’arma era infilata alla meglio nella cintola dei pantaloni: impossibile stabilire se fosse un giocattolo o meno, tanto era il panico generato. Il tam-tam di chiamate al Nue 112 ha fatto prontamente intervenire le forze dell’ordine. Le unità mobili dei vari comandi si sono messe alla ricerca dell’uomo, in collaborazione con gli addetti alla vigilanza del centro commerciale. In un primo momento sembrava che avessero visto un fantasma, perché di quello strano soggetto non c’era traccia. E’ stata poi un’unità operativa della sezione giudiziaria della Polizia locale di Fabriano, diretta dal comandante Cataldo Strippoli, a individuare l’uomo che si aggirava in uno dei corridoi del centro. Dopo averlo avvicinato con la cautela del caso e adottando ogni misura di sicurezza necessaria a garantire la tutela e l’incolumità dei cittadini presenti, gli agenti hanno riscontrato che effettivamente aveva una pistola inserita nella cintola dei pantaloni. Con un gesto repentino, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e ad appropriarsi dell’arma, verificando immediatamente che si trattava di un giocatolo, di accurate fattezze, tanto da poter essere scambiata per una pistola vera. Tirato un sospiro di sollievo sulla potenziale pericolosità dell’arma, hanno proceduto all’identificazione: operazione per nulla facile, poiché il 52enne si è lasciato andare a gratuite offese e pesanti minacce contro gli operanti, cercando di impedire il controllo.

Silenzio invece sul motivo per il quale andasse in giro con quella pistola in un luogo pubblico rischiando di creare panico. Pertanto, nei suoi confronti è scattata la denuncia per i reati di procurato allarme, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Il fatto è stato ripreso dai poliziotti del Commissariato di Fabriano i quali hanno inviato l’istruttoria alla Divisione Anticrimine della Questura, anche in considerazione dei pregressi dell’uomo.