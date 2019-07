Irruzione in un circolo scoperta una bisca clandestina la polizia mette i sigilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Stretta sul gioco d’azzardo e controlli a tappeto da parte della polizia, gli agenti del commissariato scovano una bisca clandestina. Sigilli in circolo ricreativo. L’operazione, disposta dal questore Antonio Pignataro, a contrasto del gioco d’azzardo, è scattata nel pomeriggio di ieri e nel mirino degli agenti, diretti dal commissario Lorenzo Sabatucci, è finito un circolo ricreativo ora sottoposto a sequestro penale per gioco d’azzardo.Quando gli agenti del commissariato hanno effettuato l’irruzione all’interno del locale hanno trovato cinque persone. Stavano giocando, secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia, intorno al tavolo verde. Appoggiati sopra al tavolo, in quel momento, c’erano dei soldi, tutte banconote da 5 e 10 euro, e degli appunti che sarebbero relative alle vincite, sempre secondo quanto hanno appurato gli agenti.