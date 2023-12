CIVITANOVA - Sgomento in città per la morte di Safi Fourat, il bambino di due anni caduto dal balcone del quarto piano di una palazzina di via Verga il 28 ottobre scorso e morto in ospedale dopo un mese di agonia. In tanti si erano stretti attorno alla famiglia - residente a Porto Sant’Elpidio - con la speranza che un miracolo potesse strappare il piccolo dalla morte.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Morto in ospedale Safi, il bimbo di due anni precipitato dal balcone del quarto piano a Civitanova

Per un mese il bambino, di origini tunisine, è stato ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona, nel reparto di Rianimazione, ma i traumi riportati erano troppo gravi e si è spento esattamente un mese dopo il terribile incidente. Un avvenimento che ha scosso l’intera città. Una tragica fatalità. Nessun dubbio, infatti, sul fatto che si sia trattato di un incidente. Il piccolo, quel sabato sera era a casa di una zia che vive in via Verga, nella zona delle case popolari, con i genitori e il fratellino più grande.

Secondo la ricostruzione dei familiari, stava giocando in casa quando improvvisamente era riuscito ad andare nel terrazzo grazie a una portafinestra lasciata socchiusa. Una volta fuori, scavalcata la ringhiera, era precipitato nel vuoto. Il pm Barbieri, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l’autopsia. L’esame è stato eseguito dal medico legale Roberto Scendoni. Indagati i genitori del bambino e i due parenti che quella sera ospitavano la famiglia. Un atto dovuto, per consentire loro di partecipare all’autopsia con un consulente