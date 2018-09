Ballerina ubriaca si picchia col fidanzato e gli minaccia la madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Prima distrugge l'auto del suo compagno con il quale si era presa a botte in mezzo alla strada, poi se la prende con l'anziana mamma di lui, insultandola per telefono e dicendole che il figlio era stato arrestato dai carabinieri.Poi si attacca al citofono dell'abitazione della povera donna che, in lacrime, non ha potuto fare altro che chiamare i carabinieri. Fortunatamente ci hanno pensato i militari dell'Arma della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, a tranquillizzare la povera signora insultata e minacciata, e ad allontanare la donna, una ballerina di night club poi risultata ubriaca.