Giulia Pauselli ad Amici dopo il parto: «Non è andata come avrei voluto». Ma è pioggia di critiche alla ballerina: cosa è successo

Giulia Pauselli è tornata ad esibirsi come ballerina professionista ad Amici. La prima puntata del talent show di Maria De Filippi ha regalato ai telespettatori diversi momenti emozionanti, tra cui il ritorno della ballerina che lo scorso 30 agosto è diventata mamma per la prima volta e questo, inevitabilmente, l'ha costretta a mettere in pausa la sua professione di ballerina professionista.

Il suo ritorno in studio, tuttavia, ha fatto parecchio discutere. Sui social gli utenti non sono stati decisamente clementi con la performance della ballerina, che è stata considerata «deludente». Ma andiamo con ordine.

Giulia Pauselli, il ritorno ad Amici

Giulia Pauselli si è esibita sulle note di “Scheiße” di Lady Gaga per mostrare la coreografia alle due sfidanti allieve, Maddalena e Isobel. Una performance eseguita interamente sui tacchi. Per alcuni impeccabile, per altri un disastro. I primi, infatti, hanno notato che Giulia Pauselli è tornata a fare ciò che più ama in una forma smagliante. Nonostante il parto sia avvenuto pochi mesi fa, infatti, la ballerina è riuscita a completare la performance con grande forza e coraggio.

I commenti poco gentili di chi ha ammesso che la performance di Giulia Pauselli è stata un «disastro», invece, hanno costretto la ballerina a dire la sua: «Grazie di cuore a tutti! Me la stavo facendo sotto... la mia priorità adesso si chiama Romeo ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto, penso: “Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio!”. Spero di recuperare ancora», questo il post di Giulia Pauselli che ha dovuto giustificarsi col pubblico per non aver eseguito un'esibizione impeccabile.