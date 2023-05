Maria Miceli, morta a 35 anni la ballerina e attrice di Camera Café: stroncata da una malattia

Il mondo dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Maria Miceli: la ballerina residente a Menerbio, nel bresciano, è morta a soli 35 anni. Aveva lavorato in teatro e in televisione, anche come attrice, prendendo parte ad alcuni programmi trasmessi sulle principali reti nazionali. Tra questi, spicca "Camera Café", indimenticabile sitcom targata Mediaset, andata in onda per sei stagioni su Italia 1. La ballerina aveva incantato il pubblico anche nel videoclip del singolo "Grande Amore" de Il Volo, uno dei brani più amati del trio.

Miceli è stata stroncata da una malattia contro cui lottava da tempo, con grande dignità.

Nel suo ultimo post diffuso su Instagram e Facebook, aveva pubblicato la frase «Love is the bridge between you and everything»: L’amore è il ponte tra te e tutto», un verso tratto da una celebre poesia di Jalal ad-din Rumi, meglio noto come Rumi, il più grande tra i poeti mistici persiani. Proprio sui social, sono decine i messaggi di cordoglio che affollano le bacheche di amici e conoscenti della ballerina.

I funerali della 35enne sono iniziati alle ore 15.00 di questo sabato 13 maggio, presso la parrocchia di Manerbio. La camera ardente è allestita in via Palestro 23, sempre nel paese della bassa bresciana.

Chi era Maria Miceli

Maria Miceli è nata a Milano, da padre beneventano e madre siciliana, prima di trasferirsi a Manerbio. Diplomata in danza classica, negli anni era diventata anche insegnante e coreografa. Nel suo curriculum ci sono anche due lauree: una in Lettere antiche e l’altra in Archeologia e Culture del mondo antico. Con la sua scomparsa ha lasciato la madre Annarita, il padre Raffaele e ben cinque fratelli: Teresa, Alelign, Maddalena, Selam e Andualem.