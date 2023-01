CIVITANOVA - Antenna telefonica in via Caracciolo, la Iliad concede una nuova sospensione dei lavori di installazione. È il risultato di un faccia a faccia tra i referenti della compagnia telefonica e l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti. L’incontro si è svolto ieri nei locali della Palazzina Tecnologica. Sul tavolo lo spostamento dell’antenna da via Caracciolo, al parcheggio dell’Eurospin, qualche centinaio di metri in linea d’aria più a nord delle case.

Ipotesi presa in considerazione dalla Iliad già nel mese di maggio (concessi due mesi di sospensione) ma solo a dicembre il Comune è riuscito a rilevare il frustolo di terreno dove poter spostare l’antenna. La Iliad aveva ripreso i lavori ostacolati, però, dalla protesta dei residenti. «L’azienda è disponibile a valutare lo spostamento e, in attesa degli approfondimenti e delle successive valutazioni, per ora ha deciso di sospendere i lavori – annuncia l’assessore Belletti –, un grande risultato. Posso dire che siamo sulla strada giusta. Ringrazio Iliad per la sua apertura e per aver accettato la nostra proposta».

Dunque trattative che sono riprese dopo quelle iniziate dal sindaco Fabrizio Ciarapica lo scorso maggio. «Cercheremo di arrivare alla definizione della vicenda nel più breve tempo possibile così da mettere, una volta per tutte, la parola fine a questa situazione – aggiunge Belletti –. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i residenti del quartiere per il loro impegno, sono sempre stata insieme all’amministrazione comunale al loro fianco. Questo è un esempio di buona amministrazione sia nel dialogo con la cittadinanza sia nel dialogo con le aziende. È importante, infatti, che le aziende si coordinino con noi e cerchino di rispettare le sensibilità locali, cosa che Iliad ha fatto. Prossimamente porteremo in consiglio comunale il Piano antenne, per continuare con questo approccio amministrativo, coordinare lo sviluppo della connettività nel rispetto delle istanze locali».

In un’altra zona della città, invece, residenti insoddisfatti. Barbara Caniglia, Nazzareno Cifani e Tiziana Streppa del comitato Antenne cittadine (contrarie al ripetitore già istallato in via Sacconi a San Marone), invitano tutti i civitanovesi a «scrivere all’Arpam per conoscere la quantità delle emissioni delle antenne poste nelle vicinanze delle loro abitazioni».