CIVITANOVA - Antenna telefonica nel quartiere Quattro Marine, l’amministrazione comunale mette formalmente a disposizione l’area del parcheggio dell’Eurospin alla Iliad. Si tratta del penultimo atto prima della conclusione della lunga vicenda per la quale i residenti di via Caracciolo (e non solo) si sono messi sulle barricate. L’ultimo sarà la firma, da parte della compagnia telefonica, del contratto di acquisto. Dopo di che potrà istallare il traliccio con il ripetitore. L’offerta del Comune è molto vantaggiosa, in quanto il terreno è messo a disposizione quasi gratis.

APPROFONDIMENTI IL REPORT Macerata, Statale Adriatica e superstrada da bollino rosso. Con l’autovelox 585 multe in un anno





Il canone annuo per l’affitto di quel frustolo è stato fissato in 800 euro. Si tratta di una somma stabilita ai sensi dell’articolo 1 comma 831-bis della Legge 160/2019, introdotto dalla Legge 108/2021 di conversione del cosiddetto “decreto semplificazioni e governance”. È questo il risultato della lunga trattativa tra Iliad e amministrazione comunale, iniziata nel mese di maggio in seguito alle proteste e agli incontri organizzati dai residenti. L’area individuata inizialmente dalla compagnia telefonica si trovava in via Caracciolo, in un terreno di proprietà privata proprio di fronte a diverse abitazioni. Il Comune era riuscito a strappare una sospensione di due mesi della pratica da parte della Iliad che, nel frattempo, aveva in mano tutti i permessi necessari (quello più importante, l’ok dell’Arpam).

L'area alternativa



Il sindaco si era impegnato a trovare un’area alternativa più lontana dal centro abitato del rione Quattro Marine e, nel frattempo, di redigere un piano antenne dove individuare le aree idonee per le antenne da sottoporre alle varie compagnie telefoniche. Piano che deve ancora passare in consiglio comunale. Si pensa a un frustolo di proprietà comunale accanto al supermercato Eurospin, a Nord del quartiere. Ma si trova nell’area di rispetto della statale 16 dove non ci possono essere costruzioni.

La trattativa

Allora si intavola una trattativa con la Eurospin per l’acquisto di un frustolo di terreno inutilizzato. Ma a dicembre, dopo 5 mesi dalla sospensione, iniziano i lavori di installazione dell’antenna in via Caracciolo, bloccati due volte dai residenti parcheggiando le auto lungo la strada in modo da non consentire il passaggio ai camion. L’assessore all’urbanistica Belletti, allora, si reca a Milano negli uffici della Iliad e strappa l’appuntamento per un nuovo incontro e un nuovo accordo.



Risale al 28 dicembre il rogito notarile con cui il Comune ha acquistato un frustolo di terreno di 89 metri quadri dalla Eurospin. Si trova in un angolo dell’area del parcheggio, lontano dalla statale. La giunta, preso atto del rogito, ha approvato il documento con cui mette a disposizione l’area alla Iliad per istallare l’antenna, fissando il canone annuo a 800 euro. Il contratto di affitto è pronto, ora non resta che la firma della compagnia telefonica.