La provincia in lacrime per la morte di Pierino Bellesi, domani il funerale

MACERATA - E’ morto Pierino Bellesi, imprenditore maceratese di 79 anni. Se ne è andato oggi, in ospedale a Macerata dove era ricoverato per l’aggravarsi di un male che lo aveva colpito da poco tempo e contro il quale non c’è stato nulla da fare.

Pierino Bellesi era noto in città per la sua attività imprenditoriale, aveva fondato e diretto per decenni la Biemmegraf, azienda da qualche tempo guidata dai figli. I funerali di Pierino Bellesi si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata, la salma è stato composta nel Centro funerario Città di Macerata di via Dei Velini: lascia la moglie Daniela, i figli Michele e Barbara.