Allarme polpette mortali: al parco arrivano i cani anti-veleno

CIVITANOVA – Presunte polpette avvelenate, blitz dei carabinieri nel parco Cecchetti e in tutti i luoghi nei quali è stata segnalata la presenza nei giorni scorsi. Sul web, da quache tempo non si parla d'altro, e anche i carabinieri di Civitanova hanno voluto vederci chiaro. Così nella tarda mattinata alcune pattuglie di militari dell'Arma, insieme con i colleghi carabinieri forestali, hanno sguinzagliato i cani antiveleno. Dida e Malta, un pastore belga e un labrador, hanno pattugliato la zona, a partire proprio dall'area Cecchetti, una zona verde particolarmente frequentata dai padroni di cani e dai loro amici a quattro zampe. Le ricerche hanno dato esito negativo. Ora i controlli continueranno fino a che non verrà fatta chiarezza sulla vicenda. Anche il Comune, l'altro ieri, si era mobilitato.