CINGOLI - I frascarelli cingolani preparati da tre massaie diventano un fenomeno social. Il piatto povero della tradizione marchigiana, grazie a un video girato sui social Youtube, Instagram e Facebook, ha complessivamente ottenuto quasi 15 milioni di visualizzazioni. E su Instagram sono stati superati i 310mila like. Il filmato è stato pubblicato dalla pagina Pasta Grannies e come confermato dai promotori, è stato uno di quelli con il più alto gradimento.

Un successo davvero inaspettato anche per gli addetti ai lavori. La ripresa del video è stata realizzata da una donna inglese, Vicky Bennison, che da anni vive a Cingoli, e che ha saputo unire mondi in apparenza lontani, i social e le pasta grannies, ovvero le nonne della pasta a mano. Ha deciso di riprendere esattamente il processo della creazione della pasta (i frascarelli fatti a mano) nella casa di una massaia cingolana, aiutata nella preparazione del sugo da altre due donne del posto. Le protagoniste assolute di questa iniziativa sono Rita Frontalini, Adriana Palpacelli e Brunilde Catervi, che hanno conquistato la ribalta internazionale. Come detto il successo - e di conseguenza la visibilità per il Balcone delle Marche - è stato incredibile e tutte e tre le massaie sono state premiate con un riconoscimento civico consegnato in Comune alla presenza dell’assessore al turismo Cristiana Nardi e del presidente nazionale dei Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, per la prima volta a Cingoli.

Un riconoscimento che attesta come le tre donne cingolane siano custodi degli antichi sapori locali per aver tramandato e condiviso la ricetta dei frascarelli, coniugando con passione arte culinaria e tradizione. Una grande soddisfazione anche per Vicky Bennison, che vanta milioni di followers e libri di cucina tradotti in tutto il mondo. È una inglese che da anni vive a Cingoli, diventata un fenomeno social ee editoriale grazie appunto alle pasta grannies, le nonne della pasta a mano.

Già, si parla di un’inglese che sta avendo un successo planetario con una tradizione italiana che si sta perdendo, quella della pasta fatta in casa secondo le regole dei tanti campanili cittadini. Testi e video le cui protagoniste sono appunto le nonne, in qualche caso anche donne centenarie, ben contente di farsi riprendere e di raccontare le ricette del loro paese, le ricette del cuore. Ma come è arrivata Vicky Bennison a Cingoli? «Ci sono arrivata con mio marito nel 2005 - ha rivelato in una recente intervista -, adoriamo la vista dalla casa. L’area di Ancona e Macerata la conoscevo grazie al lavoro di mio padre, lui e mia madre erano soliti andare in Grecia e passare qualche giorno nelle Marche prima di prendere il traghetto. Abbiamo deciso di rimanere qui perché adoriamo questi luoghi: le persone sono gentili e amichevoli, i vini sono fantastici, il cibo ovviamente è buonissimo».