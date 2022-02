Nuovo polo scolastico in zona Cupette, la Soprintendenza dà parere favorevole

CINGOLI - Dal Palazzo Municipale arrivano due notizie: la prima riguarda il parere favorevole della Soprintendenza in merito alla progettazione del nuovo polo scolastico in zona Cupette (è un’area sottostante Viale Margherita), mentre la seconda nell’ambito sanitario con il rafforzamento del sito ospedaliero con ulteriori servizi territoriali e alcuni interventi di manutenzione straordinaria.





L’ok della Soprintendenza al progetto preliminare che è arrivato alla Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia di Macerata (soggetto attuatore del progetto) è il primo passo che va a sbloccare una situazione diventata pesante sotto tutti i punti di vista perché senza questo parere favorevole tutto l’iter progettuale sarebbe rimasto ancora bloccato. L’opera è supportata da un finanziamento pari a 26 milioni di euro. Mai Cingoli aveva avuto un finanziamento così rilevante per un’opera pubblica.



«E’ un importante risultato per l’iter relativo alla realizzazione del nuovo polo scolastico – afferma il sindaco Michele Vittori – un’opera fondamentale e strategica per il futuro dell’attività formativa sia per l’Istituto Alberghiero “Varnelli” che per il Liceo “Leopardi” di Cingoli». Ma la strada da percorrere è ancora lunga: c’è da adattare al progetto preliminare la variante al piano regolatore (per aprire una nuova strada che attraverserà la zona “Cupette”), si dovrà fare un’ulteriore e definitiva verifica del sottosuolo con delle operazioni di “carotaggio” (già circa tre anni fa era stato fatto un primo sopralluogo con risultati positivi) e concludere l’acquisto con i proprietari del terreno che costerebbe al Comune circa 230 mila euro.

Capitolo ospedale: si è tenuta la conferenza dei sindaci dei Comuni dell’area Vasta 2 e tra le azioni collegate al Pnrr Sanità sono state previsti per il nosocomio di Cingoli ulteriori servizi territoriali e interventi di manutenzione straordinaria che riguardano il tetto della struttura e la palestra per la Fisioterapia. Presenti alla riunione l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il direttore di Area Vasta 2 Giovanni Guidi e il direttore generale dell’Asur Marche, Nadia Storti.

