Una storia lunga 60 anni: un altro negozio nel centro storico abbassa la saracinesca

CINGOLI - Dopo circa 60 anni cala il sipario su uno dei negozi storici in attività all’interno delle mura cittadine. Un grande negozio di biancheria per la casa, abbigliamento e tessuti che ha “servito” per oltre mezzo secolo non solo i residenti del centro ma sopratutto tante famiglie cingolane che abitano nelle frazioni. Difficile trovarne una che non sia andata al negozio di Vincenzo Broglia, dotato di due entrate, una in piazza XX Settembre e l’altra in via Luigi Ferri.

Da qualche giorno è in corso uno “svuota tutto” con sconti dal 30% al 70%. E così un altro pezzo di storia del commercio locale va in archivio. Un settore, quello del commercio cingolano per quanto riguarda le attività del centro, che negli ultimi anni ha subito una trasformazione significativa in cui diverse chiusure si sono alternate a nuove aperture che ancora tengono viva la vita del centro. Le chiusure che ricordiamo negli ultimi anni sono state cinque: una merceria (che poi ha riaperto a circa un chilometro dal centro, all’inizio del quartiere San Giuseppe), una gelateria, un alimentari, una fioraia, e un negozio di abbigliamento sportivo. Così come le aperture: un orefice, un negozio di computer e cellulari, un negozio di articoli e prodotti per cani e gatti, un negozio di abbigliamento per giovani e una sartoria.

C’è stata una specie di ricambio generazionale con diversi giovani che hanno voluto scommettere nel commercio. Le chiusure sono state determinate da diverse cause: chi ha chiuso per andare in pensione, chi per mancanza di incassi e chi per problemi di salute; poi ci sono stati cambi di gestione o di proprietà mantenuto la tipologia dei prodotti: un grande negozio di articoli da regalo, casalinghi e oggettistica, un alimentari, un fotografo e a breve cambierà una edicola-tabaccheria. Infine le nuove aperture appena fuori le mura, in via Borgo Paolo Danti, con una pizzeria-pasticceria, un negozio di frutta, un’ottica, e una profumeria.

