A Cingoli nevica, freddo e vento sulla costa. E domani si replica. Ecco che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

CINGOLI - Fiocchi di neve su Cingoli, il balcone delle Marche a 631 metri sul livello del mare, oggi 4 aprile 2023. La neve è caduta (depositandosi sulle auto, come si vede dalla foto) alternandosi con la pioggia. Le previsioni per la giornata, a cura della Protezione civile, erano azzeccate e recitavano: cielo nuvoloso per nubi basse in ingresso dal mare con parziali e temporanee schiarite nel pomeriggio, brevi piovaschi intermittenti nevosi sopra i 500 metri di quota. Temperature in diminuzione nei massimi. Venti nord-orientali di brezza tesa o moderati con raffiche fino vento forte lungo la costa. Mare molto mosso.

Le previsioni per domani 5 aprile 2023

Cielo nuvoloso per nubi basse in ingresso dal mare, con schiarite sempre più ampie dal pomeriggio a partire sal settore settentrionale. Precipitazioni: brevi piovaschi sparsi, nevosi sopra i 700 metri. Fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio. Venti nord-orientali di brezza tesa o moderati con raffiche fino a vento fresco lungo la costa

Mare molto mosso con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

Che tempo fa a Pasqua?

Per Pasqua regione spezzata in tre parti: poco nuvoloso su Ancona e Macerata, pioggia su Ascoli e Fermo, nubi sparse su Pesaro. Situazione in miglioramento per Pasquetta dove la pioggia concederà spazio a nubi sparse e sole. Meglio che niente.