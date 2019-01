Calice dell’Ottocento rubato in chiesa. Il giallo: non ci sono segni di effrazione sul portone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Sparisce un calice dell’Ottocento. Il furto è avvenuto nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Troviggiano, popolata frazione di Cingoli. A scoprire la sparizione dell’oggetto sacro il parroco don Roberto D’Annibale che ha immediatamente chiamato i carabinieri della stazione i Cingoli, i quali hanno avviato le indagini per risalire all’autore del furto. Il sacerdote non ha saputo dire con certezza quando possa essere sparito.Le indagini si presentano abbastanza complesse anche perché dal sopralluogo dei carabinieri nessun segno di scasso è stato rilevato sia nella porta della sacrestia, dove era tenuto il calice, né tantomeno nel portone dell’ingresso principale della chiesa. Come non è stato possibile risalire se il furto sia stato commesso durante il giorno (la chiesa rimane aperta) o nelle ore notturne, magari con qualcuno che si è fatto chiudere all’interno della chiesa per agire indisturbato di notte ed uscire poi la mattina seguente.