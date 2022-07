Cingoli, bimba di 7 anni precipita in un pozzo: si è salvata aggrappandosi alle fessure delle pareti

CINGOLI - Si è salvata aggrappandosi ad alcune fessure delle pareti, dopo essere precipitata in un pozzo a 8 metri di profondità. Si è aggrappata con tutte le sue forze, mentre sul posto arrivavano i soccorsi che l'hanno recuperata e messa in sicurezza. Sono stati momenti e di disperazione per una bambina di 7 anni che nella mattinata è caduta in un pozzo alto circa 15 metri con acqua alta circa 7 metri all'interno, nella frazione di Troviggiano di Cingoli.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Malore fatale, muore a 58 anni Roberto Fedeli: in lutto il mondo del culturismo IL TERRORE Investito mentre fa consegne, 36enne si salva lanciandosi dentro il suo furgone

Bambina precipita in un pozzo

L'allarme è scattato verso le 12.30 e sul posto è sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco che l'hanno recuperata utilizzando tecniche Saf (Speleo alpino fluviale). La bimba era a 8 metri di profondità e si era aggrappata a delle fessure per restare a galla. Insieme ai pompieri anche i sanitari del 118 e l'eliambulanza. La bimba, una volta recuperata e messa in sicurezza è stata portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. È sotto choc ma non è in pericolo di vita. A Troviggiano sono intervenuti anche i carabinieri di Cingoli.