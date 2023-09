TREIA Incidente questo pomeriggio a Passo di Treia. Per cause in corso di accertamento, un ciclista di 70 anni è stato investito da un'auto in via Santa Caterina da Siena.

Trasportato a Torrette

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, viste le condizioni del ferito, hanno deciso per il trasferimento all'ospedale di Torrette ad Ancona.