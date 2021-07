Pronti i bus navetta dai Comuni di Visso e Ussita per ammirare la fioritura a Castelluccio: ecco tutti gli orari

CASTELSANTANGELO SUL NERA - Sulla piana di Castelluccio per ammirare la fioritura grazie alla navetta Contram, anche salendo da Castelsantangelo. Arriva in extremis la decisione presa per garantire a chi proviene dal maceratese, di poter vedere la fioritura di Castelluccio, nei fine settimana di oggi e domani e del 10 ed 11 luglio, in cui le auto provenienti dalle Marche, anche dalla zona di Arquata, non potranno passare.



Lo stabilisce l’ordinanza della Provincia di Perugia, che impedirà di passare a chi viaggia su quattro ruote, a chi giunge da Arquata o dalla provinciale 136 del Pian Perduto, a meno che non abbia una prenotazione al ristorante o in struttura ricettiva, sia residente o titolare di un’attività. In moto, bici e a piedi chiunque potrà arrivare sulla piana. Una decisione arrivata dall’Umbria a sorpresa nei giorni scorsi, che ha spinto i sindaci di Castelsantangelo, Visso, Arquata, Montemonaco e Montegallo a parlare di «colpo mortale all’economia di territori duramente provati da sisma e pandemia».

La navetta Contram partirà solo da Visso ed Ussita, al costo di 4 euro complessivi per andata e ritorno. Basterà prenotare il viaggio sulla piattaforma on line marcheroma.contram.it. Si potranno scegliere data ed orario. La richiesta di attivare la navetta è stata avanzata congiuntamente dai sindaci di Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso e Pieve Torina, la Contram ha subito messo a disposizione un bus a due piani, dove potranno salire al massimo 50 persone a viaggio, a causa delle norme anti Covid.

Il bus partirà da Ussita alle 8.10, 10.25, 13.10, 15.10, 18.10. Da Visso gli orari di partenza sono 8.30, 10.45, 13.30, 15.40, 18.30. Il ritorno da Castelluccio sarà alle 9.30, 11.45, 14.30, 16.40 e 19.30. I minuti di tragitto sono 55 da Visso, un’ora e 15 da Ussita. Potranno transitare liberamente i mezzi a due ruote anche nei fine settimana di blocco, i bus sono riservati esclusivamente alle persone, non sarà possibile caricare bici.

