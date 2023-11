CASTELRAIMONDO Trecentosessanta euro in bitcoin in cambio della decriptazione dei file contenuti nel computer. È quanto avrebbe chiesto a un uomo di Castelraimondo all’epoca dei fatti 70enne un 40enne di Frosinone sotto processo per estorsione.





I fatti risalgono ad aprile del 2016 quando la vittima mentre usava il proprio computer si era trovata tutti i file criptati e il computer praticamente inutilizzabile. Qualcuno aveva usato un CryptoLocker, un trojan che infetta i sistemi Windows del computer criptando tutti i file, chiedendo il pagamento di importi variabili per decriptare i dati. E così era accaduto al 70enne che subito dopo aveva ricevuto il messaggio: «Come ripristinare i file. I vostri file importanti, foto, video, documenti, ecc. sono stati criptati con il nostro CryptoLocker. L’unico modo per ripristinare i file è quello di pagare a noi. In caso contrario i file verranno persi. Per recuperare i file devi pagare».

APPROFONDIMENTI LA DEA BENDATA Montecassiano, con un grattino da 20 euro ne vince 50mila. Bar Dolce Forno fortunato: qui l'exploit da 20 milioni al Superenalotto

Quanto? 299 bitcoin, la moneta virtuale che all’epoca al cambio corrispondeva a 359,22 euro, versati sulla Postepay intestata al 40enne. L’anziano pagò ma poi denunciò l’accaduto, gli inquirenti acquisirono documentazione relativa ai passaggi di denaro, effettuarono ulteriori accertamenti e alla fine arrivarono a stabilire che l’autore della richiesta estorsiva fosse il 40enne di Frosinone. L’uomo era quindi finito sotto processo davanti al giudice Francesca Preziosi e al Pm Stefano Lanari. Difeso dall’avvocato Paolo Marchionni ieri è stata prodotta una relazione tecnica redatta dal consulente di parte.

Il giudice ha acquisito la relazione e ha dichiarato chiusa l’istruttoria nel corso della quale erano state acquisite anche le dichiarazioni rese dal titolare del centro di cambio euro/bitcoin.

L’udienza è stata quindi rinviata per la discussione al 14 giugno del prossimo anno. L’imputato rigetta gli addebiti: «Agli atti di questo fascicolo – ha commentato l’avvocato Marchionni – non ci sono prove che il mio assistito abbia partecipato o abbia avuto un ruolo qualsiasi nell’attività delittuosa, vedremo quello che il Tribunale deciderà. L’unico elemento a suo carico è quello di essere intestatario della carta sulla quale è transitata la somma versata dalla persona offesa con cui il mio assistito non aveva alcun tipo di relazione o contatto, né ha lucrato alcunché».