Falegname ed ex arbitro: la comunità di Casette Verdini piange Germano, morto tra lo sgomento generale a 58 anni

MACERATA- Ha lasciato un dolore in tutta la comunità. Una comunità, quella di Casette Verdini, che gli voleva bene e lo apprezzava per le sue doti umane e morali. E' morto, tra lo sgomento generale, questa mattina (3 gennaio) Germano Giorgetti all'età di 58 anni.

Chi era Germano

Ex arbitro dilettantistico, era molto conosciuto per la sua attività di falegname e montatore di infissi. Nei giorni scorsi aveva riportato una caduta che lo aveva costretto a ricorrere alle cure mediche. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia per stabilire, con esattezza, le cause della morte.