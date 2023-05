MACERATA La presidenza della Fondazione Carima di Rosaria Del Balzo Ruiti è arrivata ai titoli di coda. Tra pochi giorni, dal prossimo 5 maggio in poi, il Comitato di indirizzo nominerà il nuovo consiglio di amministrazione (da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti) che a sua volta provvederà a indicare presidente e vicepresidente. Due mandati consecutivi, otto anni di presidenza per Rosaria Del Balzo Ruiti, iniziati nel maggio del 2015, peraltro a ridosso della tempesta che ha cancellato, in un silenzio tanto assordante quanto spettrale, la ex Banca Marche dalle rotte e dal Pil della regione.



L’incontro



Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei soci della Fondazione Carima: teatro l’aula verde della Fondazione Giustiniani Bandini dell’Abbadia di Fiastra. La presidente Rosaria Del Balzo Ruiti ha ricordato in questi anni l’azione svolta dalla Carima, non senza una punta di commozione. Ora si prepara la successione, anche se, per la verità, fonti solitamente bene informate riferiscono che - tra i chiostri, i sentieri e gli uffici del potere - ci si sia preparati da un pezzo. Da mesi circola infatti il nome dell’imprenditore agricolo civitanovese conte Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi quale possibile successore di Rosaria Del Balzo Ruiti, peraltro si tratterebbe di una scelta in linea con l’attuale gestione visto che il conte Sabatucci è l’attuale vicepresidente, ben visto anche da quel Consiglio di amministrazione del quale fa parte - tra gli altri - l’ex segretario generale di Carima e ex direttore di Confindustria Macerata Renzo Borroni. Nella quiete dell’Abbadia di Fiastra i rumors però dicono che ci sarebbe un altro possibile contendente, vale a dire il presidente della Recanatese, l’imprenditore Adolfo Guzzini. Quel Guzzini che in questi giorni si starebbe muovendo in tal senso per ottenere la “benedizione” per l’incarico. Pochi giorni di attesa per verificare il tutto, il primo atto sarà appunto la nomina dei cinque (o sette) consiglieri di amministrazione da parte del comitato di indirizzo di Fondazione Carima.