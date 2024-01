CORRIDONIA Un 47enne di Macerata scatena il caos in un ristorante e viene arrestato. È successo sabato sera, nel giorno dell’Epifania, al centro commerciale Corridomnia. L’uomo stava cenando nella steakhouse Roadhouse insieme a un suo amico. Una volta consumato il pasto, si è avvicinato alla cassa, mentre la persona che era con lui è uscita dal locale.

La ricostruzione

L’uomo era su di giri e ha detto alla cassiera che non aveva soldi contanti e non riusciva a trovare il codice della carta di credito per effettuare il pagamento elettronico.

A quel punto è intervenuta la responsabile del ristorante, la quale ha gentilmente fatto presente che in ogni caso il conto doveva essere saldato. La reazione del 47enne ha spiazzato tutti. Ha iniziato a urlare e a prendere a calci sedie e tavolini, davanti agli occhi increduli degli altri clienti del ristorante, che è da sempre un punto di riferimento per le famiglie.

Nel locale fortunatamente stavano cenando anche due carabinieri liberi dal servizio, che dopo essersi qualificati sono prontamente intervenuti. Ma l’uomo si è scagliato anche contro di loro, che comunque alla fine sono riusciti a bloccarlo. Nel frattempo sono arrivati pure i militari dell’Arma della stazione di Corridonia.

Il 47enne è stato portato in caserma e arrestato per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e ora dovrà comparire davanti al giudice del Tribunale di Macerata. Sono stati momenti di paura sabato sera nel ristorante Roadhouse del parco commerciale Corridomnia e decisivo è stato l’intervento dei due carabinieri in borghese. Una serata particolarmente movimentata.