CAMERINO - Il comandante Andrea Isidori lascerà, dal primo gennaio, il comando della polizia locale di Camerino. È risultato vincitore di una selezione per dirigente di polizia locale a Tolentino, Comune di cui è originario ed in cui prenderà servizio il primo dell'anno. L'amministrazione comunale di Camerino ha dato il nulla osta al trasferimento dell'agente che lascia la città ducale dopo molti anni di servizio.

Il servizio

Isidori ha prestato servizio sotto diversi sindaci, da Dario Conti, a Gianluca Pasqui, a Sandro Sborgia sino all'attuale primo cittadino Roberto Lucarelli, sviluppando ed implementando numerosi servizi svolti dalla polizia locale, a partire dai tradizionali servizi di controllo stradale per la verifica di eventuali violazioni al codice della strada, al controllo del territorio, oltre a servizi più istituzionali, per dare risposte alle esigenze dei cittadini in un territorio vasto e montano. Si deve a lui la progettazione e l'implementazione dell'esteso sistema di videosorveglianza, di cui Camerino è stata tra i primi Comuni a dotarsi nell'entroterra, anche con telecamere Ocr che leggono le targhe e permettono così di tracciare eventuali transiti sospetti e di controllare ad esempio stato di associazione e revisione del veicolo.

Tra l'altro Isidori da diverso tempo collabora con le polizie locali associate di Caldarola e Belforte al di fuori del proprio orario di lavoro. Di recente anche Bruna Chierici dipendente del servizio anagrafe e stato civile ha vinto una selezione a Matelica, trasferendosi a lavorare nella città vicina, tanto che il Comune ha richiamato in servizio Franco Verdarelli per un anno, già andato in pensione, per coprire in modo volontario alcune ore in anagrafe. Sempre lo scorso settembre Marco Orioli capo del settore lavori pubblici si è messo in aspettativa, trasferendosi al settore lavori pubblici del Comune di Civitanova, sua città di origine.