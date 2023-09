CAMERINO - Il Comune di Camerino è a corto di personale per l’ufficio anagrafe e chiama in aiuto uno dei volti storici dell’ufficio, l’ex dipendente Franco Verdarelli, colonna portante dell’ufficio anagrafe andato in pensione nel settembre 2019, per una collaborazione gratuita di sei mesi con l’ufficio servizi demografici. Per supplire alla piccola emergenza venutasi a creare per il pensionamento di un’addetta nel 2022 ed il trasferimento per mobilità volontaria di un’altra addetta nel Comune di Matelica, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lucarelli ha deciso di conferire un incarico a titolo gratuito allo storico dipendente comunale, a partire dal primo settembre fino alla fine del febbraio 2024.

Si legge nella delibera di giunta: «La carenza di personale all’interno dell’ente non permette di sostituire in tempi rapidi le professionalità di cui si tratta, la professionalità acquisita dal dipendente Franco Verdarelli è tuttavia, in questo particolare momento, indispensabile al fine di assicurare continuità ai servizi demografici e, nel contempo, fornire adeguata preparazione al personale che dovrà eventualmente subentrare».

Cosa dice la legge

La legge permette agli enti locali di richiamare in servizio ex dipendenti collocati a riposo purché l’incarico sia a titolo gratuito, con rimborso spese nei limiti fissati dall’ente, la collaborazione può avere la durata massima di un anno, non è prorogabile e nemmeno rinnovabile successivamente. Verdarelli, contattato dal Comune si è detto disponibile a dare supporto al settore dei servizi demografici, il suo lavoro farà da ponte in questi mesi, mentre l’amministrazione comunale predisporrà tutte le procedure necessarie a reclutare nuovo personale per l’ufficio anagrafe, o tramite scorrimento di graduatorie già esistenti, o tramite una procedura di mobilità volontaria o indicendo un concorso.