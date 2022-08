Spiaggia piena ma senza bagnino di salvataggio a Porto Recanati, blitz della Finanza e multa da 1032 euro

PORTO RECANATI - Il bagnino di salvataggio? Non c'era. I militari della Guardia Costiera di Porto Recanti, durante un controllo istituzionale effettuato nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2022, nel primo pomeriggio dell’11 agosto hanno accertato l’assenza del servizio di assistenza al salvataggio nonostante la presenza di bagnanti in spiaggia e in acqua nello specchio acqueo antistante la struttura turistico ricreativa.

La tutela del turista

All’atto dell’accertamento la postazione di salvataggio risultava priva di assistente bagnanti che sopraggiungeva successivamente, su specifica diffida dei militari operanti a ripristinare il servizio di assistenza. Inevitabile è stata quindi la sanzione amministrativa elevata per un ammontare di 1.032 euro. I controlli da parte della Guardia Costiera recanatese, con il coordinamento del sovraordinato Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, verranno intensificati nel corso del lungo weekend di ferragosto per garantire la sicurezza della balneazione e porre limite a comportamenti illeciti che vanno a scapito dei turisti.