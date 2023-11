CINGOLI Il Tribunale di Ancona ha fissato per il 25 novembre la scadenza per le offerte per acquistare il residence Fred Mengoni situato a Cingoli in via Trentavisi: si parte da 871.552 euro. Le proposte vanno fatte attraverso la modalità dell’asta online. Siamo al settimo tentativo con i primi sei andati a vuoto.



La vicenda



Si è partiti nel 2015 con due aste: la prima con il valore iniziale di stima che era di 3.095.000 euro, la seconda di 2.700.000 euro. Poi nel 2016 altre due: una a 2.200.000 euro e l’altra a 1.850.000 euro. Nel 2020 l’immobile, che conta 43 appartamenti (12 al piano terra, 18 al primo piano e 13 al secondo piano) è stato riproposto allo stesso prezzo dell’asta precedente, cioè a 1.850.000 euro, mentre nel 2022 ad 1.250.000 euro. Ora il nuovo prezzo è di 871.552 euro. L’immobile deriva da una completa ristrutturazione di un fabbricato preesistente ed è formato da tre piani fuori terra più un piano che ospita le soffitte ed è dotato di un ascensore. Dietro è presente un altro fabbricato adibito ad autorimessa con 8 box auto indipendenti. È concepito come un “residence”, considerata la presenza del ristorante con cucina a piano terra, nonché le dimensioni contenute degli appartamenti. Al terzo piano sono dislocate 8 soffitte per un totale di 246 metri quadri. Gli appartamenti (tutti con bagno privato) ai piani superiori (primo e secondo piano) hanno i propri balconi ed ampie terrazze che offrono un vasto panorama sul territorio circostante.