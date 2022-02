Sorpreso con 3 chili di marijuana: il pusher 36enne patteggia e torna subito libero

APPIGNANO - Fermato in strada per un controllo spuntano 25 grammi di marijuana, a casa ne aveva altri tre chili (per la precisione 2.960 grammi). In manette un 36enne maceratese. Il giovane, nessun precedente a suo carico, ha patteggiato un anno e quattro mesi e 3.000 euro di multa ed è tornato in libertà.

L’operazione è scattata lunedì mattina ad Appignano dove una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione aveva imposto l’alt all’auto del maceratese. I militari si sono accorti sin da subito che c’era qualcosa di sospetto nell’atteggiamento dell’automobilista, per questo hanno deciso di approfondire il controllo e l’intuizione è risultata corretta. Il 36enne infatti aveva con sé un involucro con 25 grammi di marijuana. Date le circostanze, come avviene in questi casi, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane, dove sono stati recuperati ulteriori 14 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente per un peso totale di circa 2.960 grammi, pronta per essere spacciata. Non solo.

In casa è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 250 euro. A quel punto è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Difeso dall’avvocato Massimiliano Baldassini, non ha rilasciato dichiarazioni, ha invece patteggiato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione usufruendo della sospensione condizionale. Dovrà pagare anche 3.000 euro di multa.







