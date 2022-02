L'auto impazzita si schianta frontalmente con un camion: morto un uomo, chiusa la superstrada

CAGLI - Tremendo incidente a Smirra di Cagli: morto un uomo di circa 60 anni dopo un frontale con un camion. L'incidente è avvenuto sulla Superstrada Fano-Grosseto a poca distanza dal passaggio da 4 a 2 corsie, dove, per cause ancora in fase di accertamento, l'auto si è schiantata frontalmente contro un camion. È stato proprio il conducente del camion a cercare di prestare i primi soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c'era nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la Superstrada è stata comunque chiusa dalle 13 per ripristinare la sicirezza, le deviazioni sulla viabilità secondaria sono indicate in loco. Un incidente simile, ma per fortuna senza vittime, si era verificato poco lontano pochi giorni fa.

